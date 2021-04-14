Смертельна ДТП в Одесі: легковик вилетів з дороги у двір будинку (фото)

В результаті аварії на Люстдорфській дорозі загинула одна людина, ще троє доставлені в лікарню у важкому стані

У ніч на середу, 14 квітня, в Одесі на Люстдорфської дорозі сталася смертельна ДТП – одна людина загинула і ще четверо госпіталізовані з травмами різного ступеня важкості.

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Про це повідомило видання "Думська".

Автомобіль Ford Kuga на великій швидкості вилетів з проїжджої частини, кілька разів перекинувся і відлетів до середини двору будинку, де врізався в дерева.

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За інформацією видання, всередині авто було п'ятеро осіб Зазначається, що від машини залишилася купа металобрухту.

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Подробиці ДТП з'ясовуються.

Також ми писали про те, що в Одеській області на 44-му кілометрі автодороги Одеса – Мелітополь два легкових автомобілі зіткнулися з пасажирським автобусом, постраждали три людини.

Раніше в Балті Одеської області легковик врізався у вантажівку, в результаті загинули два пасажири автомобіля.

Ми також повідомляли, що в Києві п'яний водій Toyota на швидкості влетів в автомобіль Skoda, двоє людей загинули на місці.

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