Фото дня. Як виглядав Львів у 1920-1930 роках

Львів у 1920-1930 роках був третім містом за кількістю населення у Другій Речі Посполитій. Тоді він був університетським містом – одним із головних центрів науки та культури.
Докладніше про те, як виглядав Львів у 1920-1930 роках – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Львів у 1920-1930 роках
До Другої світової війни у Львові мешкало близько 63,5% поляків, 24,1% євреїв, 7,8% українців, а також 3,5% русинів та 0,8% німців.
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4 вересня 1931 року у Львові відбувся перший конгрес ФІТА – Міжнародної федерації стрільби з лука. У серпні-вересні того ж року Львів прийняв перший чемпіонат світу та Європи зі стрільби з лука.
Львівська футбольна команда "Погонь" 4 рази вигравала чемпіонат Польщі з футболу, національна збірна Польщі деякі ігри проводила у місті Лева, за національну команду регулярно грали гравці із львівських клубів.
У Львові розвинулася самобутня міська субкультура львівських батярів, пісні (львівський шансон) на специфічному сленгу – львівській гварі, балаці – заснованому на польській мовній основі із вкрапленнями слів з української мови та ідишу. Темою пісень часто була любов до рідного міста.
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