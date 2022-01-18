Фото дня. Карпати замело снігом та вдарили морози до -18

На вершині гори також присутній північний вітер 8 м/с та погана видимість через туман

На горі Піп Іван Чорногорський хмарна погода / Колаж "Сьогодні"

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вранці, 18 січня, був сильний туман. Видимість лише до 70 метрів.

Про це повідомили працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.

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На вершині гори лежить чимало снігу, а температура повітря опустилася до 18 градусів морозу. Також на горі присутній вітер і погана видимість через туман.

"Станом на 09:00 18.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 70 м), вітер північний, 8м/с, температура повітря -18°С", – йдеться у повідомленні.

Карпати замело снігом. Фото: Чорногорський гірський пошуково-рятувальний пост

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На Карпати насувається небезпека

Погода в Україні сьогодні, 18 січня, різко погіршиться. У Карпатах синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку (3-й рівень). Також цього дня очікуються снігопади та завірюхи. Туристам рекомендують утриматись від походів на високогір'я.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх та великих лавин.

"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'я!" – кажуть в Укргідрометцентрі.

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