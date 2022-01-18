Фото дня. Карпати замело снігом та вдарили морози до -18

У Карпатах на горі Піп Іван Чорногірський сьогодні вранці, 18 січня, був сильний туман. Видимість лише до 70 метрів.
Про це повідомили працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту у Facebook.
На вершині гори лежить чимало снігу, а температура повітря опустилася до 18 градусів морозу. Також на горі присутній вітер і погана видимість через туман.
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"Станом на 09:00 18.01.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 70 м), вітер північний, 8м/с, температура повітря -18°С", – йдеться у повідомленні.
На Карпати насувається небезпека
Погода в Україні сьогодні, 18 січня, різко погіршиться. У Карпатах синоптики прогнозують сніголавинну небезпеку (3-й рівень). Також цього дня очікуються снігопади та завірюхи. Туристам рекомендують утриматись від походів на високогір'я.
Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих середніх та великих лавин.
"Наполегливо рекомендуємо утриматися від походів на високогір'я!" – кажуть в Укргідрометцентрі.
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