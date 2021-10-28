Де ґвалтівник? Поліція відкрила справу та шукає батька дитини 11-річної вагітної

Поліція вже шукає чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчинки

Поліція веде розслідування / Колаж "Сьогодні"

Закарпатські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної жительки села Гать. Справу перекваліфікували за статтею про зґвалтування неповнолітньої.

Про це повідомила речник ГУ Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, пише Укрінформ.

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Хто винен?

Тепер батькові дитини, про якого відомо лише, що він не закарпатець, загрожує позбавлення волі.

Ганна Дан уточнила, що правоохоронці про вагітність дитини з маленького села у Берегівському районі дізналися з публікацій у соцмережах та місцевих ЗМІ. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (згвалтування малолітньої).

Де батько дитини?

Нині чоловіка розшукують. Йому може загрожувати позбавлення волі від 10 до 15 років.

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"Слідчі поліції вже мали розмову з дівчинкою та її мамою. За їх словами, зрозуміло, що це сталося за межами області. Очевидно, батько дитини не закарпатець", – Розповіла Ганна Дан.

Що відомо про вагітність 11-річної дівчинки

11-річна дівчинка завагітніла, коли родина працювала на сміттєзвалищі на Київщині. За словами жінки, вона усю відповідальність бере на себе.

Медики розповіли, що вагітність Біани протікає нормально, проте у дівчинки ще не сформувалася належним чином тазово-м'язова система, тож пологи планують приймати кесаревим перетином.

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