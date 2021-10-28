Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові 🚫 Жорсткий карантин 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж

Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Де ґвалтівник? Поліція відкрила справу та шукає батька дитини 11-річної вагітної

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
28 жовтня, 13:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Поліція вже шукає чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні дівчинки
Поліція веде розслідування / Колаж "Сьогодні"
Поліція веде розслідування / Колаж "Сьогодні"

Закарпатські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вагітності 11-річної жительки села Гать. Справу перекваліфікували за статтею про зґвалтування неповнолітньої.

Про це повідомила речник ГУ Нацполіції Закарпаття Ганна Дан, пише Укрінформ.

Реклама

Хто винен?

Тепер батькові дитини, про якого відомо лише, що він не закарпатець, загрожує позбавлення волі.

Ганна Дан уточнила, що правоохоронці про вагітність дитини з маленького села у Берегівському районі дізналися з публікацій у соцмережах та місцевих ЗМІ. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 152 (згвалтування малолітньої).

Де батько дитини?

Нині чоловіка розшукують. Йому може загрожувати позбавлення волі від 10 до 15 років.

Реклама

"Слідчі поліції вже мали розмову з дівчинкою та її мамою. За їх словами, зрозуміло, що це сталося за межами області. Очевидно, батько дитини не закарпатець", – Розповіла Ганна Дан.

Що відомо про вагітність 11-річної дівчинки

  • 11-річна дівчинка завагітніла, коли родина працювала на сміттєзвалищі на Київщині. За словами жінки, вона усю відповідальність бере на себе.
  • Медики розповіли, що вагітність Біани протікає нормально, проте у дівчинки ще не сформувалася належним чином тазово-м'язова система, тож пологи планують приймати кесаревим перетином.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦

28 жовтня 1991. Між Україною та республікою Узбекистан у Ташкенті підписаний договір про основи міждержавних відносин

Зануритись у той день
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

150 204

захворіло за тиждень в Україні

+44%

Вакцинація
Станом на 27 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 217 383
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 576 175
Всього введених доз 16 793 558
Детальніше
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Нововведення
Що чекає на українців у листопаді?
Цікаво!
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

30 жовт

14:00

Динамо

21.0

7.70

1.14

Шахтар

30 жовт

17:00

Десна

1.28

5.50

11.5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,85
30,58
28,87
18,55
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.37

Російський рубль (₽)

0.3762

Євро (€)

30.64

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Цінова політика
А що з цінами у жовтні?

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти