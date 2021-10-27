Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❌ ДТП з мажором у Харкові ⚽ Маріуполь - Динамо: онлайн 🚫 Жорсткий карантин 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

На Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
27 жовтня, 11:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Батько майбутньої дитини з Київщини. Ніхто не знає, хто він і як його звуть
Дівчинка завагітніла у 11 років. Фото: колаж "Сьогодні"
Дівчинка завагітніла у 11 років. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Гать Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка Біана. Термін вагітності – 34 тижні, вона має народжувати за допомогою кесаревого розтину.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Перший кабельний".

Реклама

Завагітніла, коли була у Київській області

Мама Біани розповіла, що її 11-річна дочка завагітніла, коли родина працювала на сміттєзвалищі на Київщині. За словами жінки, вона всю відповідальність за виховання майбутнього онука бере на себе, виховуватиме та підтримуватиме його та свою дочку.

Хлопчика назвуть Олександром

Як стало відомо, у сім'ї троє дітей. Біанка вирішила народжувати сама, і це було її рішення.

Сім'я працювала в Київській області на одному зі сміттєзвалищ, там дівчинка познайомилася з хлопцем, який і є батьком дитини. Ніхто не знає, хто він і як його звуть, але дитину планують назвати Олександром.

Реклама

Як протікає вагітність 11-річної дівчинки?

Медики розповіли, що вагітність Біани протікає нормально, проте у дівчинки ще не сформувалася тазово-м'язова система, тож пологи планують приймати кесаревим перетином.

Рідкісна вагітність

За словами лікарів, вагітність у 11-річному віці на Закарпатті ще не зустрічалася.

Реклама

Порушено кримінальне провадження

Як розповіла прессекретар Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Анна Дан, рідні 11-річної Біани до правоохоронців із заявою не зверталися, проте поліцейські дізналися про вагітність під час моніторингу соціальних мереж.

Як пише ТСН, слідчі виїжджали на місце події, там у районній лікарні медики підтвердили факт вагітності дитини. У поліції порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років ув'язнення.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Щоденник незалежності 🇺🇦
Велике оновлення мереж
Електрика по-українськи: все, що потрібно знати сьогодні
У Мережу!
Короновірус за тиждень

146 548

захворіло за тиждень в Україні

+45%

Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Пора переводити годинник
До переведення годинників залишилося
Україна переходить на зимовий час
Куди крутити стрілки?
Переводимо годинник без стресу
Як перейти на новий час і не постраждати
Що радять психологи
Опитування
ТОП-матчі

Маріуполь

Сьогодні

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Чорноморець

Сьогодні

19:30

Шахтар

10.5

5.95

1.26
Вакцинація
Станом на 26 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 138 082
Люди, які отримали мінімум одну дозу
9 363 491
Всього введених доз 16 501 573
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір українців
ТОП електрокарів
Дізнайся про новий рекорд
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.42

Російський рубль (₽)

0.3806

Євро (€)

30.68

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Опитування
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Нові кадри And Just Like That ... Як вам пара?
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти