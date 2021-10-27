На Закарпатті завагітніла 11-річна дівчинка (відео)

Батько майбутньої дитини з Київщини. Ніхто не знає, хто він і як його звуть

Дівчинка завагітніла у 11 років. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Гать Закарпатської області завагітніла 11-річна дівчинка Біана. Термін вагітності – 34 тижні, вона має народжувати за допомогою кесаревого розтину.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Перший кабельний".

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Завагітніла, коли була у Київській області

Мама Біани розповіла, що її 11-річна дочка завагітніла, коли родина працювала на сміттєзвалищі на Київщині. За словами жінки, вона всю відповідальність за виховання майбутнього онука бере на себе, виховуватиме та підтримуватиме його та свою дочку.

Хлопчика назвуть Олександром

Як стало відомо, у сім'ї троє дітей. Біанка вирішила народжувати сама, і це було її рішення.

Сім'я працювала в Київській області на одному зі сміттєзвалищ, там дівчинка познайомилася з хлопцем, який і є батьком дитини. Ніхто не знає, хто він і як його звуть, але дитину планують назвати Олександром.

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Як протікає вагітність 11-річної дівчинки?

Медики розповіли, що вагітність Біани протікає нормально, проте у дівчинки ще не сформувалася тазово-м'язова система, тож пологи планують приймати кесаревим перетином.

Рідкісна вагітність

За словами лікарів, вагітність у 11-річному віці на Закарпатті ще не зустрічалася.

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Порушено кримінальне провадження

Як розповіла прессекретар Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Анна Дан, рідні 11-річної Біани до правоохоронців із заявою не зверталися, проте поліцейські дізналися про вагітність під час моніторингу соціальних мереж.

Як пише ТСН, слідчі виїжджали на місце події, там у районній лікарні медики підтвердили факт вагітності дитини. У поліції порушено кримінальне провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від 10 до 15 років ув'язнення.

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