Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Шахтар - Реал: онлайн Шахтар - Реал: онлайн 🚑 Поради лікаря Комаровського 🦀 Гра в кальмара 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Італієць помер у "швидкій" на Буковині: поліція почала кримінальну справу

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 жовтня, 14:28
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В облдержадміністрації теж розглядають цей випадок і спілкуються з медикам
Поліція шукає винних / Колаж "Сьогодні"
Поліція шукає винних / Колаж "Сьогодні"

У Чернівецькій області розслідують смерть італійця в машині швидкої допомоги. Справу відкрили за статтею про неналежне виконання обов'язків медиків.

Про це пише " Суспільне".

Реклама

Подробиці

"Під час розслідування з'ясували обставини за якими перекваліфікували статтю з природної смерті на неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником", – повідомили в поліції області.

В облдержадміністрації теж розглядають цей випадок. Комісія спілкується з керівниками медустанов, які не прийняли пацієнта. Висновок повинні надати до 1 листопада.

Що відомо

У Чернівецькій області в машині швидкої допомоги помер італієць. У реанімації Сторожинецької районної та Чернівецької обласної лікарні його не змогли прийняти. У них не було вільних місць в реанімації для пацієнтів без коронавируса. COVID-19 у італійця не знайшли.

Реклама

Пізніше виявилося, що причиною смерті 72-річного громадянина Італії став коронавірус. Хвороба протікала на тлі цукрового діабету.

"Причина смерті – коронавірус. У померлого була важка пневмонія, легенево-серцева недостатність. Захворювання протікало на тлі цукрового діабету, вага помер понад 140 кг", – розповів начальник Чернівецького обласного бюро судмедекспертизи.

Заповнені лікарні

В Україні продовжує зростати кількість хворих COVID-19. За заповнювання ковідних відділень лідирує Донецька область.

Реклама

Станом на 12 жовтня в Україні зайнято 57,4% місць в ковідних відділеннях. Там лежать понад 54 тисяч людина.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція
Щоденник незалежності 🇺🇦

19 жовтня 1991. На запрошення АН в Україні перебуває з візитом донька гетьмана Павла Скоропадського...

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

98 188

захворіло за тиждень в Україні

+6%

Вакцинація
Станом на 18 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 573 564
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 065 760
Всього введених доз 14 639 324
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ТОП-матчі

Шахтар

Сьогодні

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

Завтра

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,51
30,31
28,45
18,42
32,29
32,09
30,59
18,69
33,29
31,15
28,72
18,09
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.34

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

30.56

МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Осінь у великому місті
Головні івенти жовтня
Спланувати дозвілля
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти