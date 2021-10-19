Итальянец умер в "скорой" на Буковине: полиция начала уголовное дело

В облгосадминистрации тоже рассматривают этот случай и общаются с медикам

Полиция ищет виновных / Коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области расследуют смерть итальянца в машине скорой помощи. Дело открыли по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей медиков.

Об этом пишет "Суспільне".

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"Во время расследования выяснили обстоятельства по которым переквалифицировали статью с естественной смерти на ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медработником", – сообщили в полиции области.

В облгосадминистрации тоже рассматривают этот случай. Комиссия общается с руководителями медучреждений, которые не приняли пациента. Вывод должны предоставить до 1 ноября.

Что известно

В Черновицкой области в машине скорой помощи скончался итальянец. В реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больницы его не смогли принять. У них не было свободных мест в реанимации для пациентов без коронавируса. COVID-19 у итальянца не нашли.

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Позже оказалось, что причиной смерти72-летнего гражданина Италии стал коронавирус. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета.

"Причина смерти – коронавирус. В умершего была тяжелая пневмония, легочно-сердечная недостаточность. Заболевание протекало на фоне сахарного диабета, вес умершего более 140 кг", – рассказал начальник Черновицкого областного бюро судмедэкспертизы.

Заполненные больницы

В Украине продолжает расти количество больных COVID-19. По заполненности ковидных отделений лидирует Донецкая область.

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По состоянию на 12 октября в Украине занято 57,4% мест в ковидных отделениях. Там лежат более 54 тысяч человек.

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