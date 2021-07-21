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З Львівського аеропорту евакуювали пасажирів. Що сталося

21 липня 2021 10:50

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У будівлі знайшли підозрілу сумку, на місці працюють кінологи і вибухотехніки

Підозрюють, що в одній з сумок заклали бомбу. Колаж "Сьогодні"

Підозрюють, що в одній з сумок заклали бомбу. Колаж "Сьогодні"

У Львові поліцейські перевіряють повідомлення про замінування аеропорту. Працівників і пасажирів евакуювали.

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Про це повідомляє Нацполіція Львівської області.

До правоохоронців звернулися працівники служби безпеки аеропорту. Вони знайшли підозрілу сумку, в якій може бути закладена вибухівка. Усіх людей відразу вивели з приміщення.

На місце виїхали слідчі, вибухотехніки, кінологи і патрульні поліцейські. Правоохоронці обстежують будівлю і прилеглу територію.

Нагадаємо, раніше в Харківському окружному адміністративному суді шукали вибухівку. Усі засідання відклали, а людей евакуювали.

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Крім того, в Одесі невідомі повідомили про замінування 373 дитячих навчальних закладів.

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