Из Львовского аэропорта эвакуируют пассажиров. Что случилось

В здании нашли подозрительную сумку, на месте работают кинологи и взрывотехники

Подозревают, что в одной из сумок заложили бомбу. Коллаж "Сегодня"

Во Львове полицейские проверяют сообщение о минировании аэропорта. Работников и пассажиров эвакуировали.

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Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.

К правоохранителям обратились работники службы безопасности аэропорта. Они нашли подозрительную сумку, в которой может быть заложена взрывчатка. Всех людей сразу вывели из помещения.

На место выехали следователи, взрывотехники, кинологи и патрульные полицейские. Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.

Напомним, ранее в Харьковском окружном административном суде искали взрывчатку. Все заседания отложили, а людей эвакуировали.

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Кроме того, в Одессе неизвестные сообщили о минировании 373 детских учебных заведений.

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