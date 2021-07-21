Из Львовского аэропорта эвакуируют пассажиров. Что случилось

Подозревают, что в одной из сумок заложили бомбу. Коллаж "Сегодня"
Во Львове полицейские проверяют сообщение о минировании аэропорта. Работников и пассажиров эвакуировали.
Об этом сообщает Нацполиция Львовской области.
К правоохранителям обратились работники службы безопасности аэропорта. Они нашли подозрительную сумку, в которой может быть заложена взрывчатка. Всех людей сразу вывели из помещения.
На место выехали следователи, взрывотехники, кинологи и патрульные полицейские. Правоохранители обследуют здание и прилегающую территорию.
Напомним, ранее в Харьковском окружном административном суде искали взрывчатку. Все заседания отложили, а людей эвакуировали.
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Кроме того, в Одессе неизвестные сообщили о минировании 373 детских учебных заведений.
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