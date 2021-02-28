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Як виїхати з "червоного" Прикарпаття після 7 березня? Список станцій і поїздів

28 лютого, 14:26

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

На поїзд можна сісти за межами області

На Прикарпатті через жорсткість карантину з 7 березня набуває чинності заборона на посадку і висадку пасажирів. В "Укрзалізниці" назвали станції, звідки з 7 березня можна буде виїхати з червоної зони.

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Про це йдеться в повідомленні УЗ.

Зазначається, якщо квиток куплений до або з Івано-Франківської області з 7 березня, можна сісти на поїзд будь-якої станції за межами області.

Зокрема, вказані такі поїзди:

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  • 217/218 Київ – Рахів з Києва 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, назад 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 15/16 Харків – Рахів з Харкова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, назад 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.
  • 25/26 Одеса – Рахів з Одеси 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, назад 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 133/134 Миколаїв – Рахів з Миколаєва 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, назад 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.
  • 29/30 Київ – Ужгород щодня ст. Воловець, Сколе.
  • 81/82 Київ – Ужгород щодня ст. Воловець, Сколе, Славсько.
  • 17/18 Харків – Ужгород через день по непарних ст. Славсько, Воловець.
  • 45/46 Ужгород – Лисичанськ щодня ст. Славсько, Лавочне, Воловець.
  • 235/236 Київ – Ужгород 5, 7.03 з Києва, назад 6, 8.03 ст. Воловець, Сколе, Славсько.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка ситуація у "червоній" Івано-Франківської області.

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Укрзалізниця поїзда карантин Прикарпаття
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