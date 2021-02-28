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Как выехать из "красного" Прикарпатья после 7 марта? Список станций и поездов

28 февраля, 14:26

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На поезд можно сесть за пределами области

На Прикарпатье из-за ужесточения карантина с 7 марта вступает в силу запрет на посадку и высадку пассажиров. В "Укрзализныце" назвали станции, откуда с 7 марта можно будет выехать из красной зоны.

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Об этом говорится в сообщении УЗ.

Отмечается, если билет куплен до или из Ивано-Франковской области с 7 марта, можно сесть на поезд любой станции следования за пределами области.

В частности, указаны такие поезда:

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  • 217/218 Киев – Рахов из Киева 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 15/16 Харьков – Рахов из Харькова 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03, обратно 1, 3, 5, 7, 9, 11.03.
  • 25/26 Одесса – Рахов из Одессы 1, 3, 5, 7, 9, 11.03, обратно 28.02, 2, 4, 6, 8, 10, 12.03.
  • 133/134 Николаев – Рахов из Николаева 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11.03, обратно 28.02, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12.03.
  • 29/30 Киев – Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе.
  • 81/82 Киев – Ужгород ежедневно ст. Воловец, Сколе, Славское.
  • 17/18 Харьков – Ужгород через день по нечетным ст. Славско, Воловец.
  • 45/46 Ужгород – Лисичанск ежедневно ст. Славско, Лавочное, Воловец.
  • 235/236 Киев – Ужгород 5, 7.03 из Киева, обратно 6, 8.03 ст. Воловец, Сколе, Славское.
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Напомним, ранее мы рассказывали, какая ситуация в "красной" Ивано-Франковской области.

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Укрзализныця поезда карантин Прикарпатье
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