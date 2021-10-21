Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини в регіонах Львов Новини

Карантин стане жорсткішим ще в одній області: що і де заборонили

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
21 жовтня, 12:18
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Це пов'язано зі збільшенням кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19
В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні посилюють карантин. Фото: колаж "Сьогодні"

З 21 жовтня в Тернопільській області почали діяти нові карантинні правила. Тепер у заклади громадського харчування і державні установи можна буде зайти тільки при наявності сертифікату про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту на COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської ОДА.

Реклама

Нові карантинні обмеження в Тернопільській області

  • Заборона на функціонування підприємств громадського харчування, спортивних залів, продовольчих і непродовольчих ринків, магазинів, державних структур, а також проведення масових заходів за відсутності 100% вакцинації або негативного ПЛР-тесту на COVID-19, не більше ніж за 72 години, або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, не більше 42 годин, або документ від лікаря про протипоказання вакцинації у працівників і відвідувачів закладів.

Варто зазначити, що ці ж правила стосуються і міжрегіональних перевезень пасажирів.

Чому на Тернопільщині посилюють карантин?

За словами директорки департаменту охорони здоров'я Тернопільської ОДА Ольги Ярмоленко, в Тернопільській області посилюють карантин через збільшення кількості інфікованих коронавірусом і летальних випадків від COVID-19.

Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
Карантин в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Статистика коронавірусу на сьогоднішній день

В Україні за минулу добу, 20 жовтня, зафіксували 22 415 нових випадків коронавірусу. Це на три тисячі більше, ніж добою раніше.

Усього інфекцію підтвердили у 2 701 600 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 546 жителів України (усього – 62 389). Вилікувати вдалося 2 352 835 інфікованих (8036 – за останню добу).

Коли в Україні буде пік COVID-19?

Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують на кінець жовтня – середину листопада. За тиждень кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні збільшилася на 22%, а число нових випадків захворювання зросло на 11%.

Реклама

На сьогоднішній день заповненість COVID-ліжок становить 57%. Не виключено, що найближчим часом "червоних зон" стане більше.

У "червону зону" ризикують потрапити ще 7 областей

У "червону зону", в яку переводять Сумську область, ризикують потрапити ще сім областей України. Це Житомирська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Хмельницька та Чернігівська області.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама
Коротко про головне
Спортивний таблоїд
Більше історій
Історія однієї фотографії
Більше знакових фотографій
Найдорожчий спецтопік
Ще більше преміум пропозицій
Лайфхаки для життя
Більше лайфхаків
Пряма трансляція ukraine24
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

104 325

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Вакцинація
Станом на 20 жовтня 2021 р.
Люди, які пройшли повну вакцинацію
6 743 615
Люди, які отримали мінімум одну дозу
8 373 550
Всього введених доз 15 117 165
Детальніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Куди поїхати з дітьми на осінніх канікулах
5 місць, які сподобаються усім
Їдемо!
SHOW MUST GO ON

Міс Україна

21 жовтня

Gotham Awards-2021

29 листопада
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Анджеліна Джолі на обкладинці ELLE
Сприятливі та небезпечні дні у жовтні
Місячний календар
Як Місяць впливає на наше життя
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти