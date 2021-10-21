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Карантин станет жестче еще в одной области: что и где запретили

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
21 октября, 12:18
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Это связано с увеличением количества инфицированных коронавирусом и летальных случаев от COVID-19
В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ужесточают карантин. Фото: коллаж "Сегодня"

С 21 октября в Тернопольской области начали действовать новые карантинные правила. Теперь в заведения общественного питания и государственные учреждения можно будет зайти только при наличии сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Тернопольской ОГА.

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Новые карантинные ограничения в Тернопольской области

  • Запрет на функционирования предприятий общественного питания, спортивных залов, продовольственных и непродовольственных рынков, магазинов, государственных структур, а также проведение массовых мероприятий при отсутствии 100% вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, не более чем за 72 часа, или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, не более 42 часов, или документ от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений.

Стоит отметить, что эти же правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров.

Почему на Тернопольщине усиливают карантин?

По словам директора департамента здравоохранения Тернопольской ОГА Ольги Ярмоленко, в Тернопольской области усиливают карантин из-за увеличения количества инфицированных коронавирусом и летальных случаев от COVID-19.

Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

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Статистика коронавируса на сегодняшний день

В Украине за прошлые сутки, 20 октября, зафиксировали 22 415 новых случаев коронавируса. Это на три тысячи больше, чем сутками ранее.

Всего инфекцию подтвердили у 2 701 600 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерло 546 жителей Украины (всего – 62 389). Вылечить удалось 2 352 835 инфицированных (8036 – за последние сутки).

Когда в Украине будет пик COVID-19?

Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют на конец октября – середину ноября. За неделю количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличилось на 22%, а число новых случаев заболевания выросло на 11%.

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На сегодняшний день заполненность COVID-коек составляет 57%. Не исключено, что в ближайшее время красных зон станет больше.

В красную зону рискуют попасть еще 7 областей

В красную зону, в которую переводят Сумскую область, рискуют попасть еще семь областей Украины. Это Житомирская, Луганская, Львовская, Николаевская, Ровенская, Хмельницкая и Черниговская области.

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21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

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Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Вакцинация
По состоянию на 20 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 743 615
Люди, которые получили минимум одну дозу
8 373 550
Всего введенных доз 15 117 165
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