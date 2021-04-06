Ковбаса замість документів: у Львові патрульні зупинили п'яного водія (відео)

Водій не зміг продути "Драгер", а їхати в лікарню відмовився через страх заразитися COVID-19

У Львові патрульні зупинили п'яного водія. Замість документів він запропонував копам ковбасу.

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Про це повідомили на сторінці громадської організації Pitbull Lviv в Facebook.

Інцидент стався напередодні пізно ввечері на вулиці Під Голоско. Патрульним надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів помітили "Жигулі" бежевого кольору, водій якого, ймовірно, був нетверезий.

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"Вже за декілька хвилин його зупинили патрульні. Водій був настільки п'яний, що не зміг знайти документи, а натомість пред'явив патрульним ковбасу, яку щойно купив в магазині. Стан ''героя'' не дозволив йому пройти огляд – продути Драгер він фізично не зміг, а їхати в лікарню відмовився, бо хвилювався заразитись на КОВІД", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ковбаса була нарізана слайсами і упакована. Коли п'яний водій все-таки знайшов документи, то ковбасу склав в гаманець.

Раніше ми повідомляли, що мати і дочка їздили п'яними по Одесі з дитиною в одному з авто.

Також нагадаємо, в МВС закликали Раду посилити покарання за п'яне водіння.

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