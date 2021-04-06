Колбаса вместо документов: во Львове патрульные остановили пьяного водителя (видео)

Водитель не смог продуть "Драгер", а ехать в больницу отказался из-за страха заразиться COVID-19

Во Львове патрульные остановили пьяного водителя. Вместо документов он предложил копам колбасу.

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Об этом сообщили на странице общественной организации Pitbull Lviv в Facebook.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на улице Под Голоском. Патрульным поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов заметили "Жигули" бежевого цвета, водитель которого, вероятно, был нетрезв.

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"Уже через несколько минут его остановили патрульные. Водитель был настолько пьян, что не смог найти документы, а взамен предъявил патрульным колбасу, которую только что купил в магазине. Состояние "героя" не позволило ему пройти осмотр – продуть Драгер он физически не смог, а ехать в больницу отказался, потому что волновался заразиться ковидом", – говорится в сообщении.

Отмечается, что колбаса была нарезана слайсами и упакована. Когда пьяный водитель все-таки нашел документы, то колбасу сложил в кошелек.

Ранее мы сообщали, что мать и дочь ездили пьяными по Одессе с ребенком в одном из авто.

Также напомним, в МВД призвали Раду ужесточить наказание за пьяное вождение.

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