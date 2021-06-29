Конфлікт на дорозі у Львівській області закінчився стріляниною: є постраждалі

Про інцидент правоохоронцям повідомили медики, вони розповіли, що до них звернувся чоловік з вогнепальним пораненням

У Львівській області між водіями Hyundai Santa Fe і Toyota Camry стався конфлікт, під час якого останній вистрілив з невідомої зброї і потрапив у пасажира Hyundai.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 37-річний житель одного з сіл Золочівського району отримав поранення в обличчя – у ліву щоку.

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Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. У той же день його затримали.

Зараз вирішується питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею "хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що в центрі Миколаєва сталася стрілянина.

Також нагадаємо, в Одеській області хлопець розстріляв чоловіка через зауваження.

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