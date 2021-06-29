Русский
$ 27,4
32,74
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

Конфлікт на дорозі у Львівській області закінчився стріляниною: є постраждалі

29 червня 2021 20:02

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Про інцидент правоохоронцям повідомили медики, вони розповіли, що до них звернувся чоловік з вогнепальним пораненням

У Львівській області між водіями Hyundai Santa Fe і Toyota Camry стався конфлікт, під час якого останній вистрілив з невідомої зброї і потрапив у пасажира Hyundai.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 37-річний житель одного з сіл Золочівського району отримав поранення в обличчя – у ліву щоку.

Читайте також: У Києві чоловік під наркотиками стріляв з вікна багатоповерхівки (відео)

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетний 44-річний житель міста Броди. У той же день його затримали.

Зараз вирішується питання про повідомленні йому про підозру у вчиненні кримінального злочину за статтею "хуліганство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Реклама

Досудове розслідування триває.

Не пропусти!
Швеція – Україна: стартові склади на матч Євро-2020
Збірна України дочекалась суперника по 1/8 фіналу Євро-2020

Раніше ми повідомляли, що в центрі Миколаєва сталася стрілянина.

Також нагадаємо, в Одеській області хлопець розстріляв чоловіка через зауваження.

Останні новини в Україні та світі дивіться в нашому випуску:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Їм запропонували їхати в кабіні з машиністом
Під Львовом натовп пасажирів забули на вокзалі. Їм запропонували їхати в кабіні з машиністомЗахід
Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відео
Вітер зніс тераси і вирвав дерева з корінням, на вулицях потоп. Львів накрила потужна буря – фото і відеоЗахід
В Україні з'явиться новий поїзд
В Україні з'явиться новий поїзд "Інтерсіті" – "Укрзалізниця" оголосила розкладТранспорт
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)
Реанімували більше години: подробиці загибелі студента на напівмарафоні у Львові (оновлено)Захід
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоїв
На Закарпатті заарештували начальника СІЗО: що накоївЗахід
В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відео
В Ужгороді величезна гілка впала на відвідувачів кафе – момент падіння потрапив на відеоЗахід

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти