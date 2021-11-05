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Люблю карикатури: львівський депутат, який малював Путіна під час засідання, продає свій витвір

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
5 листопада, 18:11
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Депутат зізнався, що любити малювати карикатури
Депутат домалював "ПТН ПНХ" та серп з молотом / Колаж "Сьогодні"
Депутат домалював "ПТН ПНХ" та серп з молотом / Колаж "Сьогодні"

Львівський депутат міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів, який малював портрет президента РосіїВолодимира Путіна під час засідання у сесійній залі, виправдався після затримання.

Про це він повідомив на своїй Facebook-сторінці.

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Подробиці

Народний обранець домалював "ПТН ПНХ" та серп з молотом. Після цього він заявив, що це карикатура. Малюнок Юрій Гринів виставив на аукціон, а виручені гроші обіцяв дати волонтерам, але стартову ціну назвав лише 1 гривню.

"Люблю малювати карикатури, мої друзі це добре знають. Вчорашню я хотів би виставити на аукціон, оскільки виявилося багато знайомих, які захотіли її придбати. Обіцяю задекларувати дохід та всі кошти віддати волонтерам. Стартова ціна – 1 гривня", – написав депутат.

У коментарях під фото ціна карикатури побільшала. Люди пропонують від 100 гривень до 1500.

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Коментарі під постом Юрія Гриніва
Коментарі під постом Юрія Гриніва

Що трапилося

Депутат Львівської міської ради від партії "Європейська солідарність" Юрій Гринів малював портрет президента Росії Володимира Путіна під час засідання у сесійній залі.

На телефоні він відкрив картинку з портретом Путіна, а зверху поклав аркуш. Там він змалював контури обличчя. Потім рисунок Юрій Гринів домалював самостійно.

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Загін "бабусь Путіна" вимагає закрити Clubhouse

Пенсіонерки з руху "Загони Путіна" вимагають закрити соціальну мережу Clubhouse . Вони впевнені, що вона псує молодь та пропагує наркотики.

Пенсіонери зібралися у дворі одного з будинків. Спочатку про аморальність розповідає одна з них. А потім та інші до неї приєднуються і просять "врятувати молодь".

Бабусі впевнені, що ця соцмережа розбещує, вганяє в розпусту, змушує вчиняти самогубства та заважає спілкуватися.

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