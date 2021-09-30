Машина за щеплення. У Мукачеві роздають призи COVID-вакцинованих

У Мукачеві розіграють подарунки для COVID-вакцинованих. Для акції "Вакцинуйся. Збережи життя" виділять 12 мільйонів гривень.
Про це повідомляє міськрада Мукачева.
Мета акції
У такій спосіб влада міста буде стимулювати людей вакцинуватись від COVID-19. Призовий фонд акції:
- автомобіль Renault Duster;
- 15 велосипедів;
- 15 електросамокатів;
- 15 телевізорів.
Учасники акції
Участь в акції можуть взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.
Статистика вакцинованих
Всього з початку прищеплювальної кампанії в Україні зробили 12 617 990 щеплень. Одна доза вакцини є вже у 7 000 535 людина, а дві дози отримали 5 617 457 людей.
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