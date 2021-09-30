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Машина за щеплення. У Мукачеві роздають призи COVID-вакцинованих

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
30 вересня, 15:01
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Учасники акції отримають машини, велосипеди, телевізори й електросамокати
Так влада закликає людей вакцинуватися / Колаж "Сьогодні"
Так влада закликає людей вакцинуватися / Колаж "Сьогодні"

У Мукачеві розіграють подарунки для COVID-вакцинованих. Для акції "Вакцинуйся. Збережи життя" виділять 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє міськрада Мукачева.

Мета акції

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У такій спосіб влада міста буде стимулювати людей вакцинуватись від COVID-19. Призовий фонд акції:

  • автомобіль Renault Duster;
  • 15 велосипедів;
  • 15 електросамокатів;
  • 15 телевізорів.

Учасники акції

Участь в акції можуть взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Статистика вакцинованих

Всього з початку прищеплювальної кампанії в Україні зробили 12 617 990 щеплень. Одна доза вакцини є вже у 7 000 535 людина, а дві дози отримали 5 617 457 людей.

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+36%

Вакцинація
Станом на 29 вересня 2021 р.
Люди, які отримали мінімум одну дозу
5 617 457
Люди, які пройшли повну вакцинацію
7 000 533
Всього введених доз 12 617 990
Детальніше
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