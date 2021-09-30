Машина за щеплення. У Мукачеві роздають призи COVID-вакцинованих

Учасники акції отримають машини, велосипеди, телевізори й електросамокати

Так влада закликає людей вакцинуватися / Колаж "Сьогодні"

У Мукачеві розіграють подарунки для COVID-вакцинованих. Для акції "Вакцинуйся. Збережи життя" виділять 12 мільйонів гривень.

Про це повідомляє міськрада Мукачева.

Мета акції

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У такій спосіб влада міста буде стимулювати людей вакцинуватись від COVID-19. Призовий фонд акції:

автомобіль Renault Duster;

15 велосипедів;

15 електросамокатів;

15 телевізорів.

Учасники акції

Участь в акції можуть взяти жителі Мукачівської міської територіальної громади, які пройшли повний курс вакцинації.

Статистика вакцинованих

Всього з початку прищеплювальної кампанії в Україні зробили 12 617 990 щеплень. Одна доза вакцини є вже у 7 000 535 людина, а дві дози отримали 5 617 457 людей.

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