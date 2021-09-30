Машина за прививку. В Мукачево раздают призы COVID-вакцинированным

В Мукачево разыграют подарки для COVID-вакцинированных. Для акции "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" выделят 12 миллионов гривен.
Об этом сообщает горсовет Мукачева.
Цель акции
В такой способ власть города будет стимулировать людей прививаться от COVID-19. Призовой фонд акции:
- автомобиль Renault Duster;
- 15 велосипедов;
- 15 электросамокатов;
- 15 телевизоров.
Учасники акции
Участие в акции могут принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедших полный курс вакцинации.
Статистика вакцинированных
Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 12 617 990 прививок. Одна доза вакцины есть уже у 7 000 535 человек, а две дозы получили 5 617 457 людей.
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