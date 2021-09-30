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Машина за прививку. В Мукачево раздают призы COVID-вакцинированным

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
30 сентября, 15:01
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Учасники акции получат машини, велосипеды, телевизоры и электросамокаты
Так власть призывает людей вакцинироваться / Коллаж "Сегодня"
Так власть призывает людей вакцинироваться / Коллаж "Сегодня"

В Мукачево разыграют подарки для COVID-вакцинированных. Для акции "Вакцинуйся. Сохрани жизнь" выделят 12 миллионов гривен.

Об этом сообщает горсовет Мукачева.

Цель акции

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В такой способ власть города будет стимулировать людей прививаться от COVID-19. Призовой фонд акции:

  • автомобиль Renault Duster;
  • 15 велосипедов;
  • 15 электросамокатов;
  • 15 телевизоров.

Учасники акции

Участие в акции могут принять жители Мукачевской городской территориальной общины, прошедших полный курс вакцинации.

Статистика вакцинированных

Всего с начала прививочной кампании в Украине сделали 12 617 990 прививок. Одна доза вакцины есть уже у 7 000 535 человек, а две дозы получили 5 617 457 людей.

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+36%

Вакцинация
По состоянию на 29 сентября 2021 г.
Люди, которые получили минимум одну дозу
5 617 457
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 000 533
Всего введенных доз 12 617 990
Детальнее
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