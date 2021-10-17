На Буковині в результаті моторошної ДТП загинули двоє людей (фото)

Водій автомобіля "Mazda" не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою "КАМАЗ"

Серед загиблих у ДТП — працівник ДСНС у Чернівецькій області/Колаж: Сьогодні

На Буковині, де недавно лікарні відмовилися приймати іноземця, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. В аварії загинули дві людини.

Про це повідомляє ГУНП в Чернівецькій області.

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Деталі ДТП

Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері 16 жовтня поблизу села Іванківці. Правоохоронці встановили, що 48-річний чоловік не впорався з керуванням автомобіля "Mazda" і допустив зіткнення з припаркованою частково на узбіччі вантажівкою "КАМАЗ". У результаті ДТП водій легковика та його 38-річний односельчанин від отриманих травм загинули на місці.

За інформацією ДСНС у Чернівецькій області, один із загиблих — старшина служби цивільного захисту, командир відділення 3 державної пожежно-рятувальної частини 1 державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Чернівецькій області Віталій Федорюк.

Водій та пасажир легковика отримали смертельні травми/Фото: ГУНП у Чернівецькій області

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Дії правоохоронців

Поліцейські внесли відомості про ДТП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі поліції проводять досудове розслідування.

Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були такі:

порушення правил маневрування;

перевищення безпечної швидкості;

недотримання дистанції;

порушення правил проїзду перехресть;

управління транспортом у стані сп'яніння.

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