Зустрів кохану на фронті: що відомо про загиблих військових з Буковини

У Чернівецькій області попрощалися із загиблими військовими на Донбасі – Ярославом Карлійчук і Олексієм Мамчієм

У Чернівецькій області 13 і 14 квітня був траур за загиблими українським військовими на Донбасі. Це Ярослав Карлійчук і Олексій Мамчій. Сьогодні, 16 квітня, на Буковині проходять похорони бійців. Туди прийшли військові, місцева влада, родичі та місцеві жителі.

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Про це повідомили в пресслужбі Чернівецької ОДА.

В ОДА розповіли, що 24-річний Ярослав Карлійчук загинув від ворожої кулі. Він жив у селі Черепківці, його поховають у рідному населеному пункті.

Поблизу Майорського від осколкового поранення загинув 40-річний житель Чернівців Олексій Мамчій. У коментарі сайту "Чернівецький промінь" його дружина розповіла, що він був люблячим чоловіком, завжди веселим. Познайомилися вони вже на фронті, а ось одружилися у Чернівцях.

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"Мене він дуже любив. Я йшла ближче до ворога, тому він більше за мене переживав. Ніхто не міг подумати, що його вб`ють там, де більше людей. Ввечері ще до мене приходив, а вранці вже сказали, що його немає", – розповіла Любов.

Як пише офіцер ЗСУ Анатоліц Штефан, в 2016 році на Донбасі загинув брат Олексія Станіслав. Він помер у районі Авдіївки.

Нагадаємо, раніше на Донбасі у результаті ворожих обстрілів загинули два українських військовослужбовців.

Крім того, ми писали, що на Донбасі бойовики укріплюють нові позиції і навчають найманців .

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