У Чернівецькій області прощаються із загиблими на Донбасі військовими (фото)

У Чернівецькій області 16 квітня поховають двох загиблих на Донбасі бійців – як проходить церемонія, фото

У Чернівцях на центральній площі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Олексієм Мамчієм. Ще одного військового, Ярослава Карлійчука, поховають сьогодні в обід.

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Про це повідомляє ІА АСС.

У ніч на четвер, 15 квітня, волонтери зустріли загиблих бійців живим коридором на кордоні Чернівецької та Хмельницької областей.

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Богослужіння за загиблим Мамчієм пройшли в гарнізонному храмі Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія на вулиці Капеланській. Після цього провели прощальну церемонію і похорони на Центральному кладовищі. Попрощатися з бійцем прийшло багато військових, родичі, місцева влада та жителі міста.

Із ще одним загиблим військовим, Ярославом Карлійчуком, попрощаються у Глибоцькому районі. Його о 14:00 поховають на кладовищі в Черепківцях.

Нагадаємо, раніше в селі Степанівка Полтавської області попрощалися з 19-річним військовим Андрієм Мірчею.

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