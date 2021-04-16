У Чернівецькій області прощаються із загиблими на Донбасі військовими (фото)

У Чернівцях на центральній площі попрощалися із загиблим на Донбасі бійцем Олексієм Мамчієм. Ще одного військового, Ярослава Карлійчука, поховають сьогодні в обід.
Про це повідомляє ІА АСС.
У ніч на четвер, 15 квітня, волонтери зустріли загиблих бійців живим коридором на кордоні Чернівецької та Хмельницької областей.
Богослужіння за загиблим Мамчієм пройшли в гарнізонному храмі Різдва Пресвятої Богородиці та Святого Антонія на вулиці Капеланській. Після цього провели прощальну церемонію і похорони на Центральному кладовищі. Попрощатися з бійцем прийшло багато військових, родичі, місцева влада та жителі міста.
Із ще одним загиблим військовим, Ярославом Карлійчуком, попрощаються у Глибоцькому районі. Його о 14:00 поховають на кладовищі в Черепківцях.
Нагадаємо, раніше в селі Степанівка Полтавської області попрощалися з 19-річним військовим Андрієм Мірчею.
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