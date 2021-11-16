На Львівщині чоловік увірвався до лікарні та побив пацієнтів до крові: подробиці (фото)

Сьогодні вранці, 16 листопада, до Комарнівської лікарні на Львівщині увірвався невідомий. Він розбив весь перший поверхта побив пацієнтів.
Про це повідомив голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник, пише "Суспільне".
Подробиці
Чоловік увірвався до лікарні близько 8 години ранку. Він розбив вікно, вривався в палати, розбивав усі вікна скляні та пластикові, а ще бив пацієнтів у кров.
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"Внаслідок нападу 8-10 людей отримали травми. Це фізично, і навіть психологічно. Ще кілька людина встигли сховатися. Тут усе розбито. Зараз ми чекаємо на хірурга, який оглядатиме пацієнтів", – каже Ігор Черевичник.
За словами Ігоря Черевичника, у лікарні немає жодної охорони, це терапевтичне відділення. Його закривають проти ночі.
Хто увірвався до лікарні
Зараз у лікарні не прибирають і чекають на керівництво поліції. За словами Ігоря Черевичника, за попередньою інформацією, чоловік, який увірвався до лікарні, проходив обстеження в психіатричній лікарні.
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