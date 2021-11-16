На Львівщині чоловік увірвався до лікарні та побив пацієнтів до крові: подробиці (фото)

Чоловік увірвався до терапевтичного відділення. У лікарні немає жодної охорони, а на ніч її просто закривають

Чоловік увірвався до лікарні вранці / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вранці, 16 листопада, до Комарнівської лікарні на Львівщині увірвався невідомий. Він розбив весь перший поверхта побив пацієнтів.

Про це повідомив голова Комарнівської ТГ Ігор Черевичник, пише "Суспільне".

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Подробиці

Чоловік увірвався до лікарні близько 8 години ранку. Він розбив вікно, вривався в палати, розбивав усі вікна скляні та пластикові, а ще бив пацієнтів у кров.

Лікарня у Львівській області. Фото сайт "Сьогодні"

"Внаслідок нападу 8-10 людей отримали травми. Це фізично, і навіть психологічно. Ще кілька людина встигли сховатися. Тут усе розбито. Зараз ми чекаємо на хірурга, який оглядатиме пацієнтів", – каже Ігор Черевичник.

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Лікарня у Львівській області. Фото сайт "Сьогодні"

За словами Ігоря Черевичника, у лікарні немає жодної охорони, це терапевтичне відділення. Його закривають проти ночі.

Лікарня у Львівській області. Фото сайт "Сьогодні"

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Хто увірвався до лікарні

Зараз у лікарні не прибирають і чекають на керівництво поліції. За словами Ігоря Черевичника, за попередньою інформацією, чоловік, який увірвався до лікарні, проходив обстеження в психіатричній лікарні.

Лікарня у Львівській області. Фото сайт "Сьогодні"

Лікарня у Львівській області. Фото сайт "Сьогодні"

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