На Львовщине мужчина ворвался в больницу и избил пациентов до крови: подробности (фото)

Сегодня утром, 16 ноября, в Комарновскую больницу во Львовской области ворвался неизвестный. Он разбил весь первый этажи избил пациентов.
Об этом сообщил председатель Комарновской ТГ Игорь Черевичник, пишет "Суспільне".
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Мужчина ворвался в больницу около 8 часов утра. Он разбил окно, врывался в палаты, разбивал все окна стеклянные и пластиковые, а еще избивал пациентов в кровь.
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"В результате нападения 8-10 человек получили травмы. Это физически, а также психологически. Еще несколько человек успели спрятаться. Здесь все разбито. Сейчас мы ждем хирурга, который будет осматривать пациентов", — говорит Игорь Черевичник.
По словам Игоря Черевичника, в больнице нет никакой охраны, это терапевтическое отделение. Его закрывают на ночь.
Кто ворвался в больницу
Сейчас в больнице не убирают и ждут руководство полиции. По словам Игоря Черевичника, по предварительной информации, ворвавшийся в больницу мужчина проходил обследование в психиатрической больнице.
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