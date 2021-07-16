На Прикарпатті хлопчик намагався врятувати чоловіка від викрадення. Історія закінчилася несподівано

Викрадення не підтвердилося, однак у поліції все одно похвалили підлітка за небайдужість

В Івано-Франківську 12-річний хлопчик викликав поліцію, тому що став очевидцем викрадення людини. Однак злочин виявилося запланованим запрошенням на вечірку.

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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції України в Facebook.

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Зазначається, що школяр заявив копам, що бачив, як кілька людей у масках зв'язали чоловіка, заштовхали його в авто і повезли. Хлопчик вказав усі деталі злочину: колір, марку та номерний знак авто, описав усіх "викрадачів".

Патрульні відразу вирушили на пошуки і знайшли "викраденого" чоловіка. Як виявилося, його ніхто не викрадав – це була постановочне запрошення на вечірку друга, для якого і організували свято.

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Однак у поліції похвалили дитину за відповідальний вчинок.

"Ми пишаємося свідомим вчинком Миколи, який не розгубився й оперативно, точно та інформативно розповів про подію. (...) З таким молодим поколінням наше майбутнє в безпеці", – написали в поліції.

Нагадаємо, раніше в Одесі дівчинка заявила в поліцію про своє викрадення.

Крім того, у Харкові Instagram-блогерка Катерина Якименко під псевдонімом "Тигра" організувала своє викрадення, щоб отримати викуп.

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