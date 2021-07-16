На Прикарпатье мальчик пытался спасти мужчину от похищения. История закончилась неожиданно

Похищение не подтвердилось, однако в полиции все равно похвалили подростка за неравнодушие

Мальчику вручили грамоту за ответственный поступок. Фото: Патрульная полиция

В Ивано-Франковске 12-летний мальчик вызвал полицию, потому что стал очевидцем похищения человека. Однако преступление оказалось запланированным приглашением на вечеринку.

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Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Украины в Facebook.

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Отмечается, что школьник заявил копам, что видел, как несколько человек в масках связали мужчину, затолкали его в авто и увезли. Мальчик указал все детали предполагаемого преступления: цвет, марку и номерной знак авто, описал всех "похитителей".

Патрульные сразу отправились на поиски и нашли "похищенного" мужчину. Как оказалось, его никто не похищал – это была постановочное приглашение на вечеринку друга, для которого и организовали праздник.

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Однако в полиции поощрили ребенка за ответственный поступок.

"Мы гордимся сознательным поступком Николая, который не растерялся и оперативно, точно и информативно рассказал о происшествии. (...) С таким молодым поколением наше будущее в безопасности", - написали в полиции.

Напомним, ранее в Одессе девочка заявила в полицию о своем похищении.

Кроме того, в Харькове Instagram-блогерша Екатерина Якименко под псевдонимом "Тигра" организовала свое похищение, чтобы получить выкуп.

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