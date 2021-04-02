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На Прикарпатті чоловік почав стрілянину по злодіям деревини: його будуть судити

2 квітня, 19:18

Тетяна Очеретяна , Наталія Фармус

До лікарні з пораненнями потрапили два лісоруб

У Косівському районі Івано-Франківської області місцевий житель почав стрілянину по злодіям деревини. Тепер у нього проблеми з законом.

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Новини "Сьогодні" з'ясовували, як стрілок пояснив свої дії і яке покарання його чекає.

Так, уночі Петро почув з лісу дзижчання бензопил. Чоловік пішов подивитися, що відбувається, прихопивши рушницю. Спіймані на гарячому злодії почали переслідувати його.

Відео: Сьогодні

Петро розповів, що спочатку кілька разів вистрілив у повітря, але наприкінці був змушений потрапити в переслідувачів. Двоє поранених звернулися до місцевої районної лікарні.

"Були проникаючі поранення на передпліччі праворуч, бо те, що він рукою то прикривався. І інші потрапили в грудну клітку зліва", – сказав хірург Володимир Мамчук.

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Постраждалих встановили за даними лікарів. Їх тепер розшукує не тільки поліція, але і лісова охорона. Окрема розмова і зі стрільцем, його затримали.

У поліції кажуть, що місцевий житель не пояснив, чому почав стрілянину. Утім, право на застосування зброї мають у виняткових випадках лише представники влади. Суду Петро чекатиме під домашнім арештом.

Нагадаємо, у Львівській області під час вирубки лісу побили і прив'язали до вантажівки місцевого активіста, який виступав проти вирубки лісів.

У потерпілого Василя струс мозку, забій грудної клітини, розсічене коліно і рвані рани носа. Кілька днів чоловік пролежав у лікарні.

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стрільба Прикарпаття поліцейські лесорубы

Джерело: Сьогодні

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