На Прикарпатті чоловік почав стрілянину по злодіям деревини: його будуть судити

У Косівському районі Івано-Франківської області місцевий житель почав стрілянину по злодіям деревини. Тепер у нього проблеми з законом.
Новини "Сьогодні" з'ясовували, як стрілок пояснив свої дії і яке покарання його чекає.
Так, уночі Петро почув з лісу дзижчання бензопил. Чоловік пішов подивитися, що відбувається, прихопивши рушницю. Спіймані на гарячому злодії почали переслідувати його.
Петро розповів, що спочатку кілька разів вистрілив у повітря, але наприкінці був змушений потрапити в переслідувачів. Двоє поранених звернулися до місцевої районної лікарні.
"Були проникаючі поранення на передпліччі праворуч, бо те, що він рукою то прикривався. І інші потрапили в грудну клітку зліва", – сказав хірург Володимир Мамчук.
Постраждалих встановили за даними лікарів. Їх тепер розшукує не тільки поліція, але і лісова охорона. Окрема розмова і зі стрільцем, його затримали.
У поліції кажуть, що місцевий житель не пояснив, чому почав стрілянину. Утім, право на застосування зброї мають у виняткових випадках лише представники влади. Суду Петро чекатиме під домашнім арештом.
Нагадаємо, у Львівській області під час вирубки лісу побили і прив'язали до вантажівки місцевого активіста, який виступав проти вирубки лісів.
У потерпілого Василя струс мозку, забій грудної клітини, розсічене коліно і рвані рани носа. Кілька днів чоловік пролежав у лікарні.
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