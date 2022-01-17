На Прикарпатті чоловік підірвав авто та залишився без руки (відео)

Потерпілому близько 20 років. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі

На Івано-Франківщині вибухнула машина. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч на понеділок, 17 січня, у селі Крихівці Івано-Франківської області стався вибух у машині BMW X5. Внаслідок цього постраждав сам ініціатор НП.

Про це повідомляє видання "Галка".

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Деталі

Як стало відомо, близько другої години ночі в машині BMW X5 вибухнув невідомий пристрій. За попередньою інформацією, підривник автомобіля приїхав у двір на таксі та намагався пошкодити BMW.

Від вибуху авто чоловік отримав травму руки, а потім залишив місце події. Після цього зловмисник звернувся за допомогою до медиків та через серйозність ушкоджень йому ампутували частину кінцівки. Вік потерпілого – близько 20 років.

У поліції Прикарпаття підтвердили факт НП. Наразі правоохоронці з'ясовують усі деталі.

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У Дніпрі стався теракт

У Дніпрі вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини. Поліція кваліфікувала подію як теракт. Як повідомили "Сьогодні" власні джерела в поліції, попередньо, спрацював потужний вибуховий пристрій. Очевидно, був закладений в машину.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію 15 вересня близько 9:00 ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького.

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Правоохоронці встановили, що однієї із загиблих виявилася прессекретар ДСНС в Дніпропетровській області Дарина Гречіщева. Другим загиблим виявився ветеран АТО, сапер, Олексій Кавлак.

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