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На Прикарпатье ветеран АТО подорвался на гранате – он скончался на месте

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
1 сентября, 15:45
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В квартире погибшего военного нашел отец, он и вызвал правоохранителей. Сейчас копы выясняют все детали происшествия
Ветеран АТО Анатолий Новичонок погиб от взрыва. Коллаж "Сегодня"
Ветеран АТО Анатолий Новичонок погиб от взрыва. Коллаж "Сегодня"

В Калуше Ивано-Франковской области в квартире пятиэтажки взорвалась граната. В результате погиб мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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Отмечается, что инцидент случился 31 августа. К правоохранителям позвонил 91-летний мужчина и заявил, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями. На место выехали следователи, взрывотехники и криминалисты.

Остатки взрывчатки отправили на экспертизу. Фото: ГУ НП

Предварительно установлено, что жильцы дома около 16:00 услышали звук, похожий на взрыв, но не сориентировались, где он прозвучал. В квартире копы обнаружили тело 51-летнего мужчины, который скончался от травм.

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На месте изъяли остатки взрывного устройства, их направят на проведение экспертизы. Следователи начали уголовное производство.

Сайт "Викна" уточнил, что погибший – ветеран АТО, боец 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Анатолий Новичонок.

Анатолий Новичонок погиб в квартире отца. Фото: Викна

Знакомые военного говорят, что это скорее несчастный случай, чем самоубийство.

Нелегальное оружие в Украине – черный рынок расширяется

После начала войны на Донбассе Украина стала европейским лидером на рынке нелегального оружия и боеприпасов. До начала конфликта в стране насчитывалось около 3 млн единиц незаконных "огнестрелов".

В "Украинской ассоциации владельцев оружия" предполагают, что с тех пор этот показатель мог вырасти до 5 млн "стволов" – от пистолетов Макарова и ТТ к автоматам Калашникова различных модификаций.

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И это речь только об огнестрельном оружии. А на нелегальном рынке едва ли не большим спросом пользуются гранаты и взрывчатка, а также различные гранатометы. Если за прошлый год полиция Донецкой области изъяла 176 "огнестрелов", то гранатометов – 260, а гранат – почти 3 тысячи.

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