На вершині Говерли з'явився стихійний ринок – всюди сміття (фото)

На найвищій горі України Говерлі організували стихійний ринок – продають ласощі і воду для туристів.
Про це написав в Facebook користувач Віктор Кулик, передає місцеве видання "Новини Закарпаття".
Виявилося, що піднявшись на вершину, туристи можуть купити собі шоколадні батончики, різноманітні напої в алюмінієвих банках і пластикових пляшках і інше. Наприклад, 0,5 літра питної води торговці пропонують за 100 гривень.
Чек-лист для походу в гори, аби нічого не забути
Вони зовсім не турбуються про чистоту навколишнього середовища – після себе залишають порожні пляшки, бляшані банки і обгортки. Туристи вже скаржаться на сміття на вершині Українських Карпат.
Найвища вершина Українських Карпат
Гора розташована в гірському масиві Чорногора на межі Яремчанської міськради Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Висота Говерли становить 2 061 м над рівнем моряю
Відзначимо, що похід на Говерлу є одним з найпопулярніших туристичних маршрутів України і щорічно на неї піднімаються тисячі людей, які, найчастіше, залишають після себе на території заповідника купи сміття.
Раніше ми повідомляли, що:
- Українська тенісистка Марта Костюк підкорила найвищу точку України – гору Говерлу, висота якої становить 2061 метр. Для цього спортсменці знадобилося всього дві години.
- Житель Івано-Франківська Роман Шутка піднявся на Говерлу взимку на велосипеді.