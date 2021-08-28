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На вершині Говерли з'явився стихійний ринок – всюди сміття (фото)

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
28 серпня, 13:33
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На найвищій горі туристи можуть купити собі шоколадні батончики і різноманітні напої
Торговці зовсім не турбуються про чистоту навколишнього середовища / Фото: колаж "Сьогодні"
Торговці зовсім не турбуються про чистоту навколишнього середовища / Фото: колаж "Сьогодні"

На найвищій горі України Говерлі організували стихійний ринок – продають ласощі і воду для туристів.

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Про це написав в Facebook користувач Віктор Кулик, передає місцеве видання "Новини Закарпаття".

Виявилося, що піднявшись на вершину, туристи можуть купити собі шоколадні батончики, різноманітні напої в алюмінієвих банках і пластикових пляшках і інше. Наприклад, 0,5 літра питної води торговці пропонують за 100 гривень.

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Фото: Віктор Кулик/ Facebook
Фото: Віктор Кулик/ Facebook

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Вони зовсім не турбуються про чистоту навколишнього середовища – після себе залишають порожні пляшки, бляшані банки і обгортки. Туристи вже скаржаться на сміття на вершині Українських Карпат.

Фото: Віктор Кулик/ Facebook
Фото: Віктор Кулик/ Facebook

Найвища вершина Українських Карпат

Гора розташована в гірському масиві Чорногора на межі Яремчанської міськради Івано-Франківської області та Рахівського району Закарпатської області за 17 кілометрів від кордону з Румунією. Висота Говерли становить 2 061 м над рівнем моряю

Відзначимо, що похід на Говерлу є одним з найпопулярніших туристичних маршрутів України і щорічно на неї піднімаються тисячі людей, які, найчастіше, залишають після себе на території заповідника купи сміття.

Фото: Віктор Кулик/ Facebook
Фото: Віктор Кулик/ Facebook

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