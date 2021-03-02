На Волині 9-річний хлопчик потрапив до реанімації через чадний газ: у будинку не було вогню

На Волині 9-річний хлопчик опинився у реанімації з отруєнням чадним газом. При цьому в будинку нічого не горіло.

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Журналіст "Сьогодні" Денис Філюк з'ясовував, що ж труїть людей просто у них під вікнами.

Жителі багатоповерхівки підозрюють, що вбивчу суміш натягнуло з вулиці. Веніамін Радзивилюк, батько трьох дітей, розповідає: увечері вся сім'я була вдома, готувалися спати. Раптом одному з синів стало погано, він упав прямо посеред коридору.

Медики, що приїхали на виклик, відчули запах чадного газу. Сказали відкрити вікна і провітрити. Дитину забрали до лікарні.

На місце події виїхали екстрені газові служби та рятувальники.

"Хлопці обійшли з першого по п'ятий поверх усі квартири, тобто чадного газу не було і метану так само не було. Це треба обстеження проводити, включати ті котли, перевіряти", – сказав старший майстер нововолинської ділянки АТ "Волиньгаз" Микола Думич.

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При цьому незначний рівень чадного газу в квартирі все ж виявили навіть після провітрювання. Ймовірно – його затягнуло з вулиці.

"В туалеті знайшли – була 0,01 і там труба працює не на витяжку, а на вдих. На третьому поверсі люди кажуть, що вже п'ять разів викликали служби, тому що тяга є, то немає", – сказав дідусь потерпілого Віталій.

Жителі під'їзду переконані: дим у квартиру потрапив від сусідньої котельні. Працює вона на дровах і час від часу дійсно сильно димить.

Відео: Сьогодні

Поки тривають перевірки, усіх жителів відключили від газу. У квартирах індивідуальне опалення і в деяких, кажуть газовики, немає документів на обслуговування котлів. Тому поки власники не матимуть всіх паперів – будинок буде без газу.

Нагадаємо, нещодавно в Харківській області три людини загинули від отруєння чадним газом.

Крім того, у Львові 19-річну дівчину та 22-річного хлопця знайшли мертвими в орендованій квартирі, вони отруїлися чадним газом.

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