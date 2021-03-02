На Волыни 9-летний мальчик попал в реанимацию из-за угарного газа: в доме ничего не горело

На Волыни 9-летний мальчик оказался в реанимации с отравлением угарным газом. При этом в доме ничего не горело.

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Журналист "Сегодня" Денис Филюк выяснял, что же травит людей просто у них под окнами.

Жители многоэтажки подозревают, что убийственную смесь натянуло с улицы. Вениамин Радзивилюк, отец троих детей, рассказывает: вечером вся семья была дома, готовились спать. Вдруг одному из сыновей стало плохо, он упал прямо посреди коридора.

Медики, приехавшие на вызов, почувствовали запах угарного газа. Сказали открыть окна и проветрить. Ребенка забрали в больницу.

На место происшествия выехали экстренные газовые службы и спасатели.

"Ребята обошли с первого по пятый этаж все квартиры, то есть, угарного газа не было, и метана так же не было. Это надо обследования проводить, включать те котлы, проверять", - сказал старший мастер нововолынского участка АО "Волыньгаз" Николай Думич.

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При этом незначительный уровень угарного газа в квартире все же обнаружили даже после проветривания. Вероятно – его затянуло с улицы.

"В туалете нашли – была 0,01 и там труба работает не на вытяжку, а на вдох. На третьем этаже люди говорят, что уже пять раз вызывали службы, так как тяга то есть, то нет", - сказал дедушка пострадавшего Виталий.

Жители подъезда убеждены: дым в квартиру попал от соседней котельной. Работает она на дровах и время от времени действительно сильно дымит.

Видео: Сегодня

Пока продолжаются проверки, всех жителей отключили от газа. В квартирах индивидуальное отопление и в некоторых, говорят газовики, нет документов на обслуживание котлов. Поэтому пока владельцы не будут иметь всех бумаг – дом будет без газа.

Напомним, недавно в Харьковской области три человека погибли от отравления угарным газом.

Кроме того, во Львове 19-летнюю девушку и 22-летнего парня нашли мертвыми в арендованной квартире, они отравились угарным газом.

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