На Волыни семья отравилась угарным газом. Детей выносили на руках, они в реанимации

Накануне отец детей выключил котел, так как он начал плохо нагревать воду – дом должны обследовать газовики

В Волынской области в больницу с отравлением угарным газом попала целая семья – двое взрослых и трое детей. Накануне всем стало плохо, дети потеряли сознание, их родители выносили на руках из дома.

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Об этом сообщает "Суспильне".

Инцидент случился в Киверцях. Мать детей Елена Хвець рассказала, что первой стало плохо ее старшей дочери, которая готовила ужин на кухне. Затем симптомы почувствовала вся семья.

"Мы детей начали выносить из дома просто на улицу. Сами реально сползали. Я просто скажу: у меня лестница дома, я открывала меньшему ребенку рот, кричала: дыши, дыши, а сама думала, что я сейчас отключусь", - говорит женщина.

На место вызвали медиков. Двух девочек 12 и 16 лет увезли в реанимацию в тяжелом состоянии. У них в крови превышен уровень угарного газа. Сына госпитализировали в отделение педиатрии областной детской больницы. Супруги от госпитализации отказались.

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"Сейчас состояние детей, которые всю ночь были под капельницами и кислородом – улучшилось", – рассказал врач Юрий Радчук.

При этом семья не знает, что стало причиной отравления. Отец детей Олег говорит, что в доме выключили котел, потому что он начал с перебоями нагревать воду. Спустя несколько часов семье стало плохо.

В "Волыньгазе" уточнили, что специалисты обследуют дом, когда хозяева будут дома. Также все обстоятельства выясняют копы, но производство не открывали из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, на Донбассе в доме нашли без сознания семью. Ребенок и отчим скончались, не приходя в себя.

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Кроме того, на Волыни 9-летний мальчик попал в реанимацию из-за угарного газа.