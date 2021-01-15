На Волині зграя бездомних собак нападає на людей: у лікарні вже п'ять осіб (відео)

На Волині в місті Рожище на людей нападають зграї бродячих собак. Тільки за тиждень до шпиталю потрапили п'ять осіб.

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Журналіст "Сьогодні" Євгенія Кравець розбиралася, що робитимуть з бездомними тваринами.

Так, днями собаки кинулися на чоловіка Марії Матящук. Вона каже, що агресивні тварини постійно бігають вулицями. Найнебезпечніше ввечері у центрі міста, тоді тварин на вулиці найбільше.

Втім, поки одні бояться, інші – підгодовують собак. Деяким людям їх шкода.

Тільки за тиждень до лікарів звернулися п'ятеро покусаних місцевих жителів. Всі вони змушені пройти курс лікування проти сказу.

"Середнього ступеня важкості (стан пацієнтів. – Ред.), є укуси, рана. Рана обробляється і далі проводиться антирабічне лікування", – сказав заступник головлікаря Рожищенської лікарні Олександр Моргун.

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Місцева влада знає про проблему, тварин відловлюватимуть і стерилізуватимуть. Утім, скарг ні до поліції, ні до чиновників не було.

Відео: Сьогодні

Заступник голови міста Сергій Лясковський підкреслив, що багато бродячих собак були з нашийниками, їх відпускали недобросовісні господарі.

Відлов, стерилізація і вакцинація одного собаки коштує 750 гривень. Якщо виявиться, що у бродячої тварини є господар, його можуть оштрафувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під Запоріжжям невідомі тварини тримають у страху ціле село.

Крім того, на Донеччині дворічну дитину покусав собака. Хлопчика в украй важкому стані вертольотом доправили до лікарні у Дніпрі.

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