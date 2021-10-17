У Волинській області водій іномарки на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам (фото)

У Волинській області, де нещодавно школяр жорстоко побив хлопчика, автомобіль Mercedes на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам.
Про це в Facebook повідомив журналіст Костянтин Андріюк.
Деталі трагедії
Інцидент трапився у місті Володимир-Волинський.
"Уважно вдивіться в фотографію. На ній 28-річна жінка злітає в повітря від удару автомобіля", — написав журналіст.
За словами Костянтина Андріюка, водій автомобіля Mercedes їхав на великій швидкості, коли в місті встановлено обмеження в 50 км/год.
"Від удару об паркан та жінку авто почало перекидатися. Непристебнутий водій вилетів з салону на висоту три метри, вдарився в знак і помер на місці. 28-річна жінка померла в реанімації", — зазначив журналіст.
У загиблої залишилося троє дітей. У салоні Mercedes вижив 13-річний син померлого водія.
Найпоширеніші причини ДТП
З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були такі:
- порушення правил маневрування;
- перевищення безпечної швидкості;
- недотримання дистанції;
- порушення правил проїзду перехресть;
- управління транспортом в стані сп'яніння.
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