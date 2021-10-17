У Волинській області водій іномарки на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам (фото)

Від удару автомобіля жінка злетіла в повітря

ДТП забрало життя матері трьох дітей/Колаж: Сьогодні

У Волинській області, де нещодавно школяр жорстоко побив хлопчика, автомобіль Mercedes на смерть збив матір трьох дітей і загинув сам.

Про це в Facebook повідомив журналіст Костянтин Андріюк.

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Деталі трагедії

Інцидент трапився у місті Володимир-Волинський.

"Уважно вдивіться в фотографію. На ній 28-річна жінка злітає в повітря від удару автомобіля", — написав журналіст.

Від удару автомобіля жінка злетіла в повітря/Фото:Facebook/Kostyantyn Andriyuk

За словами Костянтина Андріюка, водій автомобіля Mercedes їхав на великій швидкості, коли в місті встановлено обмеження в 50 км/год.

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"Від удару об паркан та жінку авто почало перекидатися. Непристебнутий водій вилетів з салону на висоту три метри, вдарився в знак і помер на місці. 28-річна жінка померла в реанімації", — зазначив журналіст.

У загиблої залишилося троє дітей. У салоні Mercedes вижив 13-річний син померлого водія.

28-річна жінка померла у лікарні/Фото: Facebook/Kostyantyn Andriyuk

Окрім водія, в салоні автомобіля перебував його 13-річний син/Фото: Facebook/Kostyantyn Andriyuk

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Найпоширеніші причини ДТП

З початку року найпоширенішими причинами ДТП в Україні були такі:

порушення правил маневрування;

перевищення безпечної швидкості;

недотримання дистанції;

порушення правил проїзду перехресть;

управління транспортом в стані сп'яніння.

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