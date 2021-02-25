На Волині жінка народила на трасі за кермом автівки (відео)

На Волині породілля не встигла до лікарні і народила просто у машині на трасі. Про це йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".
Коли почалися перейми, жінка сіла за кермо свого легковика і поїхала до пологового, але не встигла – дитина вирішила з'явитися на світ негайно.
Водійку, що народжує, помітив перехожий і кинувся по допомогу до патрульних. Коли ті прибули на місце, то у легковику побачили вже двох – матір і немовля.
Офіцер поліції сів за кермо та відвіз їх до лікарні – за 14 кілометрів звідти.
Мати, і новонароджений син – здорові. До речі, у 31-річної жінки це вже четверта дитина.
Нагадаємо, у Великій Британії жінка завагітніла двічі за три тижні та народила двійню – це могло статися через таблетки для лікування безпліддя.
Ми також писали, що в Ужгороді жінка народила четверню – троє хлопчиків і дівчинку.
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