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На Волині жінка народила на трасі за кермом автівки (відео)

25 лютого, 00:34

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До лікарні матір з новонародженим довезли поліцейські

На Волині породілля не встигла до лікарні і народила просто у машині на трасі. Про це йдеться у сюжеті новин "Сьогодні".

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Коли почалися перейми, жінка сіла за кермо свого легковика і поїхала до пологового, але не встигла – дитина вирішила з'явитися на світ негайно.

Водійку, що народжує, помітив перехожий і кинувся по допомогу до патрульних. Коли ті прибули на місце, то у легковику побачили вже двох – матір і немовля.

Офіцер поліції сів за кермо та відвіз їх до лікарні – за 14 кілометрів звідти.

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Мати, і новонароджений син – здорові. До речі, у 31-річної жінки це вже четверта дитина.

Відео: Сьогодні
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Нагадаємо, у Великій Британії жінка завагітніла двічі за три тижні та народила двійню – це могло статися через таблетки для лікування безпліддя.

Ми також писали, що в Ужгороді жінка народила четверню – троє хлопчиків і дівчинку.

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