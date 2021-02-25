На Волыни женщина родила на трассе за рулем автомобиля (видео)

В больницу мать с новорожденным довезли полицейские

В Волынской области роженица не успела в больницу и родила прямо в машине на трассе. Об этом говорится в сюжете новостей "Сегодня".

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Когда начались схватки, женщина села за руль своей легковушки и поехала в роддом, но не успела – ребенок решил появиться на свет немедленно.

Рожающую в машине заметил прохожий и бросился за помощью к патрульным. Когда те прибыли на место, то в легковушке увидели уже двух – мать и младенца.

Офицер полиции сел за руль и отвез их в больницу – в 14 километрах от места родов.

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Мать и новорожденный сын – здоровы. Кстати, у 31-летней женщины это уже четвертый ребенок.

Видео: Сегодня

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Напомним, в Великобритании женщина забеременела дважды за три недели и родила двойню – это могло произойти из-за таблеток для лечения бесплодия.

Мы также писали, что в Ужгороде женщина родила четверню – трое мальчиков и девочку.

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