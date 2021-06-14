На Закарпатті чиновниця "заробила" стан на соцвиплатах. Яку схему провернула

За скоєне підозрюваній загрожує до трьох років в'язниці – як викрили чиновницю – подробиці

На Закарпатті правоохоронці викрили чиновницю у привласненні понад 100 тисяч гривень, призначених для соціальних виплат

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, 48-річна працівниця управління соціального захисту населення вносила неправдиві відомості у внутрішній реєстр, а потім безпідставно нараховувала пільгові виплати громадянам.

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Надалі за паспортними даними громадянки, яка перебуває на обліку в управлінні соцзахисту, фігурантка випустила банківську картку, на яку незаконно нараховувалися виплати.

За місцем роботи та у помешканні підозрюваної правоохоронці провели обшуки та вилучили робочу документацію.

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Копи провели обшуки в кабінеті чиновниці. Фото: ГУНП

Відкрито кримінальне провадження за статтею "несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку".

Максимальне покарання, яке може загрожувати жінці, становить до трьох років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що у Львові співробітниця пошти привласнила майже мільйон гривень.

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Також нагадаємо, в Черкасах директор лікарні вкрала мільйони, виділені на боротьбу з коронавірусом.

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