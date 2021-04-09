На Закарпатті автівка влетіла у спецтехніку: є загиблі (фото)

У Закарпатській області між селами Холмок та Розівка сталася смертельна ДТП, у якій загинуло двоє осіб.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи, водій автомобіля Volvo не впорався з керуванням і врізався у спецтехніку служби ремонту доріг.

На місці ДТП загинув 44-річний водій легкового автомобіля. 32-річний пасажир Volvo від отриманих травм помер у лікарні.

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За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі ведеться слідство.

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Раніше ми повідомляли, що під Києвом вантажівка влетіла в світлофор після зіткнення з мікроавтобусом.

Також нагадаємо, у Миколаївській області сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля, внаслідок якого загинули три особи.

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