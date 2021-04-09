Русский
$ 27,98
33,23
  1. Новини в регіонах
  2. Львов Новини

На Закарпатті автівка влетіла у спецтехніку: є загиблі (фото)

9 квітня, 14:10

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Копи почали розслідування

У Закарпатській області між селами Холмок та Розівка сталася смертельна ДТП, у якій загинуло двоє осіб.

Реклама

Як розповіли в пресслужбі ГУНП, на ділянці дороги, де проводяться ремонтні роботи, водій автомобіля Volvo не впорався з керуванням і врізався у спецтехніку служби ремонту доріг.

На місці ДТП загинув 44-річний водій легкового автомобіля. 32-річний пасажир Volvo від отриманих травм помер у лікарні.

Реклама

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі ведеться слідство.

В тренді
Півроку боровся за життя: в Харкові від наслідків COVID-19 помер головлікар лікарні

Реклама

Раніше ми повідомляли, що під Києвом вантажівка влетіла в світлофор після зіткнення з мікроавтобусом.

Також нагадаємо, у Миколаївській області сталося ДТП за участю вантажівки і легкового автомобіля, внаслідок якого загинули три особи.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

ДТП загиблі ремонт доріг Закарпатська область спецтехніка
Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Жорстоке вбивство студентки у Львові: хлопця загиблої заарештували (відео)
Жорстоке вбивство студентки у Львові: хлопця загиблої заарештували (відео)Захід
У Луцьку копи зупинили забиту маршрутку: пасажири обурилися (відео)
У Луцьку копи зупинили забиту маршрутку: пасажири обурилися (відео)Захід
Зеленський влаштував прочухан митниці: звільнені 125 людей
Зеленський влаштував прочухан митниці: звільнені 125 людейЕкономіка
Під Чернівцями від наслідків COVID-19 померла вагітна лікар-педіатр
Під Чернівцями від наслідків COVID-19 померла вагітна лікар-педіатрЗахід
Тищенко влаштував скандал на Прикарпатті: перевіряв журналістів, шукав зброю (відео)
Тищенко влаштував скандал на Прикарпатті: перевіряв журналістів, шукав зброю (відео)Влада
Одна з
Одна з "червоних" областей завтра може перейти до "жовтої зони" карантинуЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти