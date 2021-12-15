На Закарпатті прикрашають головну ялинку області. Коли буде відкриття (фото, відео)

На прикраси планують витратити три дні. На 20-метрову ялинку вже повісили гірлянди

Обласну ялинку почали прикрашати на Закарпатті. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 15 грудня, почали прикрашати обласну ялинку Закарпаття на площі Народній. 20-метрову красуню встановили 11 грудня.

Про це повідомляє Суспільне.

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Якою буде обласна ялинка?

Працівники почали прикрашати головну обласну ялинку на площі Народній ще вдень. На це планують витратити три дні. Так, на 20-метрову ялинку вже повісили гірлянди.

За словами заступника директора КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" Дмитра Свирида, офіційне відкриття головної ялинки відбудеться у суботу, 18 грудня, о 18:00.

До речі, 20-метрову головну ялинку Закарпаття зрубали у Брустурянському лісгоспі.

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Обласну ялинку Закарпаття почали прикрашати. Фото: Суспільне Обласну ялинку Закарпаття почали прикрашати. Фото: Суспільне Обласну ялинку Закарпаття почали прикрашати. Фото: Суспільне Обласну ялинку Закарпаття почали прикрашати. Фото: Суспільне 1 /4

В Ужгороді встановлюють головну ялинку

В Ужгороді почали встановлювати головну ялинку міста. 18-метрова красуня стоятиме на площі Петефі.

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Цього року ялинка буде штучною. Її висота – 18 метрів.