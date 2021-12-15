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На Закарпатье украшают главную елку области. Когда будет открытие (фото, видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 18:54
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На украшение планируют потратить три дня. На 20-метровую елку уже повесили гирлянды
Областную елку начали украшать на Закарпатье. Фото: коллаж "Сегодня"
Областную елку начали украшать на Закарпатье. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 15 декабря, начали украшать областную елку Закарпатья на площади Народной. 20-метровую красавицу установили 11 декабря.

Об этом сообщает Суспільне.

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Какой будет областная елка?

Работники начали украшать главную областную елку на площади Народной еще днем. На это планируют потратить три дня. Так, на 20-метровую елку уже повесили гирлянды.

По словам заместителя директора КП "Парк культуры и отдыха "Под замком" Дмитрия Свирида, официальное открытие главной елки состоится в субботу, 18 декабря, в 18:00.

К слову, 20-метровую главную елку Закарпатья срубили в Брустурянском лесхозе.

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Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне
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В Ужгороде устанавливают главную елку

В Ужгороде начали устанавливать главную елку города. 18-метровая красавица будет стоять на площади Петефи.

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В этом году елка будет искусственной. Ее высота – 18 метров.

"На установку елки, как было договорено, уйдет два дня. Сегодня (15 декабря) будет установлен основной ствол, а также закреплен блоками для того, чтобы она была устойчива. Завтра будут устанавливать ветки", — рассказал заместитель директора КП "Парк культуры и отдыха "Под замком" Дмитрий Свирид.

Основные цвета елки – шарики золотого, серебряного и белого цветов. Также на днях запланирована иллюминация. Власти дополнительно закупили гирлянду метеоритный дождь.

Елку в Киеве зажгут не на Николая

Зажжение главной елки страны на Софийской площади впервые перенесли. Традиционно главную елку в Киеве зажигали 19 декабря на день Святого Николая. Впервые за 8 лет эта традиция нарушена.

Как пояснили нам организаторы новогоднего праздника на Софийской, главную елку страны на Софийской площади зажгут 18 декабря в 17:00 за день до праздника Святого Николая.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов до 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день, тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской площади", – сообщили нам организаторы.

Елку уже украсили

Корреспондент "Сегодня" наблюдал за тем, как украшают главное новогоднее дерево страны. В этом году там должны прикрепить на ветках 20 тысяч "золотых" и красных игрушек.

Также на главную елку страны подняли ее главное украшение – рождественскую звезду.

Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

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