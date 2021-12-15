На Закарпатье украшают главную елку области. Когда будет открытие (фото, видео)

На украшение планируют потратить три дня. На 20-метровую елку уже повесили гирлянды

Областную елку начали украшать на Закарпатье. Фото: коллаж "Сегодня"

В среду, 15 декабря, начали украшать областную елку Закарпатья на площади Народной. 20-метровую красавицу установили 11 декабря.

Об этом сообщает Суспільне.

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Какой будет областная елка?

Работники начали украшать главную областную елку на площади Народной еще днем. На это планируют потратить три дня. Так, на 20-метровую елку уже повесили гирлянды.

По словам заместителя директора КП "Парк культуры и отдыха "Под замком" Дмитрия Свирида, официальное открытие главной елки состоится в субботу, 18 декабря, в 18:00.

К слову, 20-метровую главную елку Закарпатья срубили в Брустурянском лесхозе.

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Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне Областную елку Закарпатья начали украшать. Фото: Суспільне 1 /4

В Ужгороде устанавливают главную елку

В Ужгороде начали устанавливать главную елку города. 18-метровая красавица будет стоять на площади Петефи.

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В этом году елка будет искусственной. Ее высота – 18 метров.