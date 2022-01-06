На Закарпатті затопило ціле село – репортаж (фото, відео)

Зараз усувають усі наслідки

У Закарпатській області сталася НП. Фото: колаж "Сьогодні"

Село Великі Ком'яти Берегівського району Закарпатської області затопило водою. На місце виїхали рятувальники ДСНС, а місцеві жителі шоковані тим, що відбувається.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Як стало відомо, 5 січня затопило ціле село Великі Ком'яти Закарпатської області. На кадрах можна побачити, що на місце прибули рятувальники ДСНС, а місцевим жителям доводиться ходити у гумових чоботях.

Підняття ґрунтових вод відбулося 5 січня внаслідок інтенсивних опадів. Наразі усувають усі наслідки.

Варто додати, що в області затопило близько 50 будинків, у самому селі Великі Ком'яти – 5 або 6, 500 га сільгоспугідь і майже 200 дворів.

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Чи є жертви?

Загиблих офіційно немає, але 5 січня на Рахівщині 15-річний хлопець разом із товаришем їхав на підводі, яку вода змила у річку. Товариш вибрався, а іншого хлопця досі шукають.

На Закарпатті затопило село. Фото: Юлія Маркулич, "Сегодня" На Закарпатті затопило село. Фото: Юлія Маркулич, "Сегодня" На Закарпатті затопило село. Фото: Юлія Маркулич, "Сегодня" На Закарпатті затопило село. Фото: Юлія Маркулич, "Сегодня" На Закарпатті затопило село. Фото: Юлія Маркулич, "Сегодня" На Закарпатті затопило село. Фото: Юлія Маркулич, "Сегодня" На Закарпатті затопило село. Фото: Юлія Маркулич, "Сегодня" 1 /7

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В Україні кілька річок вийдуть із берегів – де чекати біди

Найближчими днями у західній частині України може піднятися рівень води на водоймах. Через це може затопити дороги.

Ситуація 5-7 січня

Цими днями на Латориці біля Чопа підвищуватиметься рівень води на 2,0-2,5 м. Вода виходитиме на заплаву і може затопити дороги Геївці – Тисянки Ужгородського району Закарпатської області.

Ситуація 6-9 січня

6-9 січня на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська обл.) буде відновлення рівнів води на 0,1 – 0,5 м.

Місцями можливий вихід води. На річці Західний Буг біля міста Кам'янка-Бузька продовжиться подальше затоплення заплави.

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