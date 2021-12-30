Незвичайні "іграшки": на Закарпатті ялинки прикрасили гноєм (фото)

Трохи пізніше дерева знову матимуть свій "товарний вигляд"

У господаря було кілька ялинок / Колаж "Сьогодні"

У селі Нараїв на Закарпатті чоловік прикрасив свої хвойні дерева гноємта вапном. Саме так він бореться із злодіями.

Про це пише Голос Карпат.

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Замість гірлянди повісив добрива

Два роки тому перед зимовими святами невідомі вкрали у чоловіка 2 блакитні, 3 звичайні ялинки та кілька кущів. Після цього господар вигадав, як захистити свої дерева. Він обробляв їх смердючим перегноєм.

"Ніякий злодій не захоче нести додому ялинку, від якої несе фермою, бо замордує весь будинок. Також органічне добриво з хліва підживить деревця. Коли свята пройдуть, дощі змиють гній, а ялинки знову матимуть "товарний вигляд"", – розповідає господар ялинок.

Ялинкові прикраси з гною. Фото: Голос Карпат

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У Житомирі розбили іграшки на новорічній ялинці

За три дні у Житомирі зіпсували дві фотозони на вулиці Михайлівській та розбили новорічні прикрасина головній ялинці. Наступної ночі хтось просто ціпками намагалися збити іграшки на ялинці.

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