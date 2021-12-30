Необычные "игрушки": на Тернопольщине елки украсили навозом (фото)

Немного позже деревья снова будут иметь "товарный вид"

У хозяина было несколько елок / Коллаж "Сегодня"

В селе Нараев Тернопольской области мужчина "украсил" свои хвойные деревья навозоми известью. Так он борется с ворами.

Об этом пишет Голос Карпат.

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Вместо гирлянды повесил удобрение

Два года назад перед зимними праздниками неизвестные украли у мужчины 2 голубые, 3 обычные елки и несколько кустов. После этого хозяин придумал, как защитить свои деревья. Он обрабатывал их зловонным перегноем.

"Никакой вор не захочет нести домой елку, от которой несет фермой, потому что замучит весь дом. Также органическое удобрение из хлева подпитает деревца. Когда праздники пройдут, дожди смоют навоз, а елки снова будут иметь "товарный вид"", – рассказывает хозяин елок.

Елочные украшения из гноя. Фото: Голос Карпат

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В Житомире разбили игрушки на новогодней елке

За три дня в Житомире испортили две фотозоны на улице Михайловской и разбили новогодние украшения на главной елке. Следующей ночью кто-то просто палкой пытался сбить игрушки на елке.

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