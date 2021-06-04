Діти втрачали свідомість. У Львові поховали загиблого під час екскурсії хлопчика (фото)

У Львові сьогодні, 4 червня, поховали 12-річного Артема, який загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам'янка. Під час церемонії декілька дітей втратили свідомість, їх виводили з церкви, поїли водою, давали нюхати нашатир. Одній дівчинці довелося викликати швидку допомогу.
Прощання зі школярем пройшло в храмі Благовіщення Пресвятої Богородиці, повідомляє "УНІАН". Зазначається, що людей було багато.
Церемонія прощання відбулася 4 червня. Фото: Мирослава Бзікадзе
Батьки Артема і сестричка вели себе спокійно, плакали, мама притискала до грудей м'яку іграшку – очевидно, улюблену її покійного сина.
Хлопчик загинув на другий день після свого дня народження – 1 червня йому виповнилося 12 років.
Хлопчик загинув на другий день після свого дня народження. Фото: Мирослава Бзікадзе
Нагадаємо, 2 червня хлопчик, 2009 року народження, підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму. Рятувальники за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилася дитина, звільнили і за допомогою рятувальних мотузок витягли на берег, де передали медикам.
На жаль, реанімаційні заходи не допомогли. Медики констатували смерть.
Крім того, раніше у Запоріжжі дівчинку вбило дерев'яною скульптурою.
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