Опинився на дні колодязя. На Буковині водій не помітив крутого повороту і злетів з дороги

З пастки хлопця діставали поліцейські, які приїхали на виклик, лікар швидкої і далекобійник, який був на парковці

Потерпілий заново вчиться ходити. Фото: колаж "Сьогодні"

Злетів з дороги, зніс паркан і опинився на дні колодязя! Карколомна аварія на Буковині. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні" Генрієта Беух, щоб витягти травмованого з глибокого колодязя організували цілу рятувальну операцію.

Сергія Басистюка поклала на лікарняне ліжко нічна ДТП. У темряві не помітив крутого повороту і врізався в колодязь і паркан. З переляку вискочив з авто і впав у воду.

Реклама

"Я колодязь збив по саму землю. Було темно і я просто туди ... (показує рукою вниз). Я уперся ногами і руками, тільки голова була не в воді", – говорить водій Сергій Басистюк.

З пастки хлопця діставали поліцейські, які приїхали на виклик, лікар швидкої і далекобійник, який був на парковці.

Реклама

Спецоперації з порятунку Сергій не пам'ятає. Отямився вже в кареті швидкої допомоги. Не відчував ніг – тільки страшний холод.

"Надійшов з переохолодженням. Він народився в сорочці. Буде ходити, але йому боляче сидіти, він не ходить. Потрібна довготривала реабілітація", – розповідає лікар-травматолог Дмитро Діміняца.

Реклама

Потерпілий родом з Хмельницької області. На Буковину приїхав заробити. У туристичному комплексі працює кухарем. В ту ніч якраз їхав з колегами на роботу. Провину за ДТП визнав, але запевняє: дорога там аварійна, до того ж, немає жодного попереджувального знаку.

Те, що на цьому місці часто відбуваються ДТП, підтверджують і місцеві.

У відділенні поліції обіцяли подати клопотання до чиновників і комунальників, щоб все-таки встановили додаткові дорожні знаки.

В цьому будинку вже давно ніхто не живе. А ось колодязем місцеві користувалися часто. Батько водія вже заплатив власнику садиби за завдані збитки. І 25-річний Сергій ще довго не сяде за кермо. Тепер йому знову треба вчитися ходити.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Раніше ми повідомляли, що під Києвом смертельна аварія – два автомобіля злетіли з дороги.

Також нагадаємо, у Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна – водій зник з місця аварії.