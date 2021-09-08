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Оказался на дне колодца. На Буковине водитель не заметил крутого поворота и слетел с дороги

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев Генриетта Беух Генриетта Беух
8 сентября, 16:24
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Из ловушки парня доставали полицейские, которые приехали на вызов, врач скорой и дальнобойщик, который был на парковке
Пострадавший заново учится ходить. Фото: коллаж "Сегодня"
Пострадавший заново учится ходить. Фото: коллаж "Сегодня"

Слетел с дороги, снес забор и оказался на дне колодца! Сногсшибательная авария на Буковине. Как сообщает корреспондент "Сегодня" Генриетта Беух, чтобы извлечь травмированного из глубокого колодца организовали целую спасательную операцию.

Сергея Басистюка положила на больничную койку ночная ДТП. В темноте не заметил крутого поворота и врезался в колодец и забор. С перепугу выскочил из авто и упал в воду.

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"Я колодец сбил по самую землю. Было темно и я просто туда ... (показывает рукой вниз). Я уперся ногами и руками, только голова была не в воде", – говорит водитель Сергей Басистюк.

Из ловушки парня доставали полицейские, которые приехали на вызов, врач скорой и дальнобойщик, который был на парковке.

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Спецоперации по спасению Сергей не помнит. Очнулся уже в карете скорой помощи. Не чувствовал ног – только страшный холод.

"Поступил с переохлаждением. Он родился в рубашке. Будет ходить, но ему больно сидеть, он не ходит. Нужна долговременная реабилитация", – рассказывает врач-травматолог Дмитрий Диминяца.

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Пострадавший родом из Хмельницкой области. На Буковину приехал подзаработать. В туристическом комплексе работает поваром. В ту ночь как раз ехал с коллегами на работу. Вину за совершенную ДТП признал, но уверяет: дорога там аварийная, к тому же, нет ни одного предупредительного знака.

То, что на этом месте часто происходят ДТП, подтверждают и местные.

В отделении полиции обещали подать ходатайство к чиновникам и коммунальщикам, чтобы все-таки установили дополнительные дорожные знаки.

В этом доме уже давно никто не живет. А вот колодцем местные пользовались часто. Отец водителя уже заплатил владельцу усадьбы за нанесенный ущерб. И 25-летний Сергей еще долго не сядет за руль. Теперь ему снова надо учиться ходить.

Самые распространенные причины ДТП в Украине

  • превышение безопасной скорости движения – 34% ДТП;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Ранее мы сообщали, что под Киевом смертельная авария – два автомобиля слетели с дороги.

Также напомним, в Винницкой области в ДТП с мотоблоком погибла беременная – водитель скрылся с места аварии.

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