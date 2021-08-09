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У Вінницькій області в ДТП з мотоблоком загинула вагітна. Водій втік з місця аварії

9 серпня 2021 15:30

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Медики намагалися врятувати вагітну в лікарні, проте вона померла. Що кажуть у поліції

/ Фото: Нацполиция

У Вінницькій області автомобіль Chery Tiggo зіткнувся з мотоблоком "Зубр". У ДТП загинула 20-річна вагітна.

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Про це повідомили в Нацполіціі.

ДТП сталося на трасі Вінниця – Гайсин. Chery Tiggo врізався у мотоблок, на якому їхали 32-річний житель Гайсинського району та 20-річна вагітна. Водій мотоблока зник після аварії.

Жінку госпіталізували, проте вона померла в лікарні. Також постраждали 48-річний водій автомобіля та його 44-річна пасажирка з Одеської області.

Незабаром правоохоронці знайшли водія мотоблока, він був удома. Зараз копи з'ясовують, чи були водії на момент ДТП тверезі. Винуватцю аварії загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Більшість ДТП в Україні – через порушення правил дорожнього руху

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Найчастішою причиною ДТП в Україні є порушення правил дорожнього руху. За даними поліції, найбільше аварій сталося через такі причини:

  1. порушення правил маневрування – 35 947 випадків;
  2. перевищення безпечної швидкості – 20 414 випадків;
  3. недотримання дистанції – 14 675 випадків;

Нагадаємо, раніше у Львівській області по дорозі в сторону селища міського типу Брюховичі зіткнулися Porsche 718 Boxter (982) і фура.

Крім того, раніше в Луганській області зіткнулися легковик і мікроавтобус, постраждали дев'ять людей.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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