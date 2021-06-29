Обперлися на москітну сітку. На Волині двоє маленьких дітей випали з вікна

У Підгайцях сталася жахлива пригода за двома братами, після падіння з висоти один з них серйозно постраждав

У селі Підгайці Волинської області з вікна на другому поверсі випали дворічний і трирічний хлопчики. Діти під час гри опиралися на москітну сітку, яка не витримала їхньої ваги.

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Як розповіли в пресслужбі ГУНП, постраждалих терміново госпіталізували. У одного з братів виявили тільки подряпини, в іншого – забій селезінки. Зараз життю та здоров'ю останнього нічого не загрожує.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження". Докладніші обставини, а також ступінь винності батьків, встановлюються.

Раніше ми повідомляли, що у Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.

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Також нагадаємо, в Одесі трирічна дитина випала з вікна на 9-му поверсі, поки мама готувала їжу.

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