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Оперлись на москитную сетку. На Волыни двое маленьких детей выпали из окна

29 июня 2021 14:25

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В Подгайцах произошло ужасное происшествие с двумя братьями, после падения с высоты один из них серьезно пострадал

В селе Подгайцы Волынской области из окна на втором этаже выпали двухлетний и трехлетний мальчики. Дети во время игры оперлись на москитную сетку, которая не выдержала их веса.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, пострадавших срочно госпитализировали. У одного из братьев обнаружили только царапины, у другого – ушиб селезенки. Сейчас жизни и здоровью последнего ничего не угрожает.

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Правоохранители открыли уголовное производство по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение". Более подробные обстоятельства, а также степень виновности родителей, устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Черновцах 10-летний мальчик выпал из окна 5-го этажа. Когда летел, он ударился о коммуникационные провода и сушилки для белья, приземлился на кучу сухих листьев, поэтому и выжил.

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Также напомним, в Одессе трехлетний ребенок выпал из окна на 9-м этаже, пока мама готовила еду.

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